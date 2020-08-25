Нидерланды. Новость

Похоже, нидерландец сменит клубную прописку в межсезонье.

Полузащитник Аякса Донни ван де Беек покинет свою нынешнюю команду в текущее трансферное окно, сообщает Sky Sports.

По данным источника, сам футболист доволен своим пребыванием в команде, но активный интерес со стороны клубов вынудит его покинуть Амстердам.

Отмечается, что хавбек нацелен оказаться в АПЛ. В сезоне-2019/20 Донни ван де Беек провел во всех турнирах 37 поединков, в которых он забил 10 голов и отдал 11 результативных передач.

Ранее сообщалось, что переговоры о трансфере игрока с Аяксом ведет Барселона.