Нидерланды. Новость

Защитник Аугсбурга, вероятно, продолжит карьеру в Нидерландах.

Технический директор ПСВ Джон Де Йонг возобновил переговоры с Аугсбургом по трансферу левого защитника Филиппа Макса. У сторон есть некоторые разногласия в оценке игрока, но они могут быть преодолены, утверждает ED.nl.

Клуб уже внес в расписание медосмотр для футболиста на случай, если остальные вопросы удастся уладить.

26-летний Макс, трижды сыгравший за олимпийскую сборную Германии, готов к новому этапу в своей карьере.

ПСВ испытывает проблемы с левым защитником с момента ухода Анхелиньо в Ман Сити летом 2019 года. Ни арендованный у Валенсии Тони Лато, ни взятый в аренду у Милана Рикардо Родригес эту проблему не решили и были отданы обратно их клубам.