Нидерланды. Новость

Швейцарский фулбек, по всей видимости, вернуться в Серию А.

Крайний защитник ПСВ Рикардо Родригес, права на которого принадлежат Милану, в летнее трансферное окно вернется из аренды в стан "россонери".

Как сообщает журналист Николо Скира, нидерландский клуб не планирует выкупать контракт 27-летнего швейцарца, поэтому футболист либо вернется в Милан, либо будет вынужден искать себе новый клуб.

Отметим, что действующий контракт Родригеса с "россонери" рассчитан до 2021 года. В текущем сезоне на клубном уровне он провел 11 поединков, в которых результативными действиями не отличился.

Ранее сообщалось, что Милан близок к подписанию защитника ПСЖ Ньянзу Куасси в летнее трансферное окно.