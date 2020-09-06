Нидерланды. Новость
Ветеран отличился в товарищеской игре с Арминией Билефельд.
Арьен Роббен, Getty Images
06 сентября 2020, 19:59
Вингер Гронингена Арьен Роббен отличился за команду после паузы в почти 18 с половиной лет, забив в контрольном поединке Арминии из Билефельда. Свой предыдущий гол за Гронинген Арьен забил в ворота Де Граафсхапа в апреле 2002 года.
После этого Роббен защищал цвета ПСВ, Челси, мадридского Реала и Баварии. За мюнхенцев он провел 10 сезонов, выиграв различные трофеи, среди которых – Лига чемпионов и неоднократные победы в чемпионате Германии.
Летом 2019 года Арьен объявил о завершении карьеры, но нынешним летом передумал и возобновил ее в составе родного Гронингена.