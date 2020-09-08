Нидерланды. Новость

Нидерландцы взяли себе время на восстановление.

Будущий соперник Динамо в квалификационном раунде Лиги чемпионов АЗ объявил о переносе игры первого тура Эредивизии против Утрехта, сообщает официальный сайт клуба.

Отмечается, что матч должен был состояться 12-го сентября, но вместо этого встречу было решено перенести на 19-е сентября.

АЗ мотивировал это решение тем, что команда не успела бы восстановиться к поединку против Динамо, который запланирован на 15-е сентября.

Ранее стала известна бригада арбитров, которые обслужат матч между киевлянами и нидерландцами.