Нидерланды. Новость
Андре Крул присоединился к нидерландцам.
фото АЗ
11 сентября 2020, 16:29
Официальный сайт АЗ объявил о подписании контракта с голкипером Андре Клуром.
Стороны заключили сделку накануне поединка Лиги чемпионов против Динамо. 33-летний вратарь заключил соглашение на один год.
Также сообщается, что Крул, который последнее время поддерживал форму с молодежной командой АЗ, будет выполнять функции играющего тренера.
Ранее сообщалось, что участие лидеров АЗ находится под вопросом в грядущем матче против киевлян.