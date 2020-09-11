Нидерланды. Новость

Андре Крул присоединился к нидерландцам.

Официальный сайт АЗ объявил о подписании контракта с голкипером Андре Клуром.

Стороны заключили сделку накануне поединка Лиги чемпионов против Динамо. 33-летний вратарь заключил соглашение на один год.

Также сообщается, что Крул, который последнее время поддерживал форму с молодежной командой АЗ, будет выполнять функции играющего тренера.

Ранее сообщалось, что участие лидеров АЗ находится под вопросом в грядущем матче против киевлян.