Нидерланды. Новость
Похоже, нидерландец не планирует уходить на пенсию.
Дик Адвокаат, getty images
15 сентября 2020, 09:56
Главный тренер Фейеноорда Дик Адвокаат остается самым возрастным тренером в истории Эредивизии.
На сегодняшний день опытному наставнику 72 года и 352 дня. За ним следует Фоппе де Хан, который завершил тренерскую карьеру в Хераклесе в возрасте 72 года и 317 дней.
Напомним, новый сезон Эредивизии стартовал, и в первом туре Фейеноорд добыл три очка, обыграв на выезде Зволле (2:0).
Адвокаат за свою карьеру несколько раз возглавлял сборную Нидерландов, а также работал более чем в 15 клубах.