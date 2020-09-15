Нидерланды. Новость

Похоже, нидерландец не планирует уходить на пенсию.

Главный тренер Фейеноорда Дик Адвокаат остается самым возрастным тренером в истории Эредивизии.

На сегодняшний день опытному наставнику 72 года и 352 дня. За ним следует Фоппе де Хан, который завершил тренерскую карьеру в Хераклесе в возрасте 72 года и 317 дней.

Напомним, новый сезон Эредивизии стартовал, и в первом туре Фейеноорд добыл три очка, обыграв на выезде Зволле (2:0).

Адвокаат за свою карьеру несколько раз возглавлял сборную Нидерландов, а также работал более чем в 15 клубах.