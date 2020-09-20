Нидерланды. Новость

Игрок АЗ грубо сфолил против оппонента в матче чемпионата Нидерландов.

В матче Эредивизи между собой встречались АЗ Алкмар и Зволле.

На 17-й минуте игры Кэлвин Стенгс жестко в подкате сыграл против соперника, за что получил прямую красную карточку после того, как арбитр воспользовался VAR.

Видео:

📽 | Cartão Vermelho! 🟥



VAR é acionado e Calvin Stengs recebe cartão vermelho por entrada criminosa em Kenneth Paal.



🔴⚪ AZ 0⃣ 🆚 0⃣ PEC 🔵⚪#AZPEC pic.twitter.com/wHOR09fo5E — 🇳🇱 Futebol Holandês 🇳🇱 (@FutebolHolandes) September 19, 2020

Отметим, что матч АЗ — Зволле завершился ничьей (1:1), а в составе гостей удаление в концовке встречи получил Томас Лам за неспортивное поведение.