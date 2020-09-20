В матче Эредивизи между собой встречались АЗ Алкмар и Зволле. 
На 17-й минуте игры Кэлвин Стенгс жестко в подкате сыграл против соперника, за что получил прямую красную карточку после того, как арбитр воспользовался VAR. 
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Отметим, что матч АЗ — Зволле завершился ничьей (1:1), а в составе гостей удаление в концовке встречи получил Томас Лам за неспортивное поведение. 