Нидерланды. Новость
Игрок АЗ грубо сфолил против оппонента в матче чемпионата Нидерландов.
Getty Images
20 сентября 2020, 01:25
В матче Эредивизи между собой встречались АЗ Алкмар и Зволле.
На 17-й минуте игры Кэлвин Стенгс жестко в подкате сыграл против соперника, за что получил прямую красную карточку после того, как арбитр воспользовался VAR.
Видео:
Отметим, что матч АЗ — Зволле завершился ничьей (1:1), а в составе гостей удаление в концовке встречи получил Томас Лам за неспортивное поведение.