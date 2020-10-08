Нидерланды. Новость
Представляем вашему вниманию видеообзор товарищеского поединка.
Нидерланды, Getty Images
08 октября 2020, 07:20
Нидерланды в контрольном поединке уступили Мексике с минимальным счетом – 0:1. Единственный гол за "эль три" забил Рауль Хименес с пенальти на 62-й минуте.
Нидерланды – Мексика 0:1
Гол: Хименес, 62 (с пенальти)
Нидерланды: Крул – Хатебур, де Врей (Велтман, 46), ван Дейк (Аке, 46), Вейндал (Промес, 85) – Вейналдум (де Роон, 63), ван де Беек, Коопмейнерс – Бергейс (Стенгс, 63), Депай, Бабель (Л. Де Йонг, 63).
Мексика: Талавера – Л. Родригес, Монтес, Эктор Морено (Араухо, 87), Гальярдо – Эррера (Говеа, 81), Эдсон Альварес (Ромо. 77), Гуардадо (Дос Сантос, 63) – Корона, Хименес (Мартин, 77), Писсаро (Пинеда, 63).
Предупреждения: Вейндал, Стенгс, Велтман – Эррера, Дос Сантос, Араухо.