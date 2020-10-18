Нидерланды. Новость

Немецкий хавбек открыл счет во встрече со Зволле.

Полузащитник ПСВ Марио Гетце забил дебютный гол в дебютном матче в составе команды.

Немецкий хавбек вышел в стартовом составе ПСВ и открыл счет в поединке со Зволле уже на 9-й минуте.



Гетце присоединился к ПСВ в последний день трансферного окна на правах свободного агента из Боруссии Дортмунд. Контракт полузащитника с "бело-красными" рассчитан до июня 2022 года.

После 60-й минуте ПСВ лидирует во встрече со Зволле со счетом 3:0.