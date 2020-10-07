Нидерланды. Новость

Немецкий полузащитник будет выступать за эйндховенцев.

ПСВ подписал контракт с Марио Гетц, сообщает официальный сайт эйндховенцев. Срок контракта составил два года.

"Марио заинтересовался после того, как наш главный тренер Роджер Шмидт связался с ним, — объясняет футбольный директор ПСВ Джон де Йонг. "И в конце концов он оказался той находкой, на которую мы надеялись. Мы очень рады, что он подписал контракт с ПСВ. Мы очень гордимся".

В минувшем сезоне 28-летний Гетце провел 21 поединок в футболке Боруссии Д, отметившись тремя голами и одним ассистом.

Напомним, что на футболиста также претендовали команды из Германии — Герта и Бавария