Нидерланды. Новость

Амстердамский клуб устроил погром сопернику на его же поле.

В поединке шестого тура нидерландской Эредивизи Венло принимал на своем поле Аякс. Амстердамский клуб заведомо считался фаворитом, однако мало кто мог подумать, что это преимущество в итоге окажется настолько тотальным и нескромным.

В первом тайме Аякс отправил в ворота хозяев четыре безответных мяча, а после перерыва удаление Кума и вовсе стало для Венло фатальным. Амстердамцам во второй половине встречи забили еще девять голов, а после финального свистка на табло красовался "нефутбольный" счет — 0:13.

Венло — Аякс 0:13

Голы: Эккеленкамп, 13, 57; Траоре, 17, 32, 54, 65, 87; Тадич, 44; Энтони, 55; Блинд, 59; Хунтелар, 74, 76; Мартинес, 78.