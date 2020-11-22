Нидерланды. Новость

Представляем вашему вниманию видео лучших моментов поединка 9-го тура нидерландской Эредивизи.

Лидер нидерландского национального первенства подставил свои позиции под удар со стороны амстердамского Аякс в результате тяжелого визита в Гронинген, где пропустил в середине первого тайма, после чего с потугами отыгрался перед уходом на перерыв.

Предлагаем вашему вниманию обзор матча



Гронинген — Витесс 1:1

Голы: Йостен, 29 — Опенда, 45.

Гронинген: Падт — Даммерс, Итакура, ван Хинтюм — Й. ван Кам, Д. ван Кам, Матусива, Гудмундссон (Балк, 75) — Эль-Мессауди — Йостен (Эль-Ханкури, 75), Ларсен.



Витесс: Пасвер — Дуки, Расмуссен, Гаек (Бейтинк, 46) — Даса, Беро, Таннан, Тронстад, Виттек — Броя (Хейсман, 81), Опенда (Гонк, 81).



Предупреждение: ван Хинтюм, Даммерс — Беро.