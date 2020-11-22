Нидерланды. Новость
Представляем вашему вниманию видео лучших моментов поединка 9-го тура нидерландской Эредивизи.
Гронинген — Витесс, fcgroningen.nl
22 ноября 2020, 07:09
Лидер нидерландского национального первенства подставил свои позиции под удар со стороны амстердамского Аякс в результате тяжелого визита в Гронинген, где пропустил в середине первого тайма, после чего с потугами отыгрался перед уходом на перерыв.
Предлагаем вашему вниманию обзор матча
Гронинген — Витесс 1:1
Голы: Йостен, 29 — Опенда, 45.
Гронинген: Падт — Даммерс, Итакура, ван Хинтюм — Й. ван Кам, Д. ван Кам, Матусива, Гудмундссон (Балк, 75) — Эль-Мессауди — Йостен (Эль-Ханкури, 75), Ларсен.
Витесс: Пасвер — Дуки, Расмуссен, Гаек (Бейтинк, 46) — Даса, Беро, Таннан, Тронстад, Виттек — Броя (Хейсман, 81), Опенда (Гонк, 81).
Предупреждение: ван Хинтюм, Даммерс — Беро.