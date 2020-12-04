Нидерланды. Новость

Новое соглашение аргентинца с амстердамским клубом рассчитано до июня 2023 года.

Аякс на своем официальном сайте объявил о продолжении сотрудничества с левым защитником Николасом Тальяфико.

28-летний аргентинец подписал с амстердамцами новый контракт, который рассчитан до лета 2023 года. Финансовые детали сделки не уточняются.

Напомним, Тальяфико выступает за Аякс с 2018 года. В текущем сезоне он провел 12 матчей во всех турнирах, в которых отдал одну результативную передачу.

В летнее трансферное окно появлялась информация, что Манчестер Сити хотел усилить позицию левого защитника путем подписания Николаса Тальяфико.

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