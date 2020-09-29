"Горожанам" нужны деньги для подписания новых футболистов.
Александр Зинченко, Getty Images
29 сентября 2020, 17:22
Манчестер Сити хочет укрепить позицию левого защитника Николасом Тальяфико из Аякса, но для этого "голубой луне" нужно сначала избавиться от Александра Зинченко, утверждает The Telegraph.
В предыдущие годы Зинченко отказывался уходить в Бетис или Вулверхэмптон, предпочитая бороться за место в основе Манчестер Сити.
В последнем матче "горожан" против Лестера Александр просидел на скамейке запасных, но он только недавно восстановился от мышечной травмы. Конкурент Зинченко Бенжамен Менди отметился заработанным в свои ворота пенальти, а Сити проиграл 2:5.
Манчестер Сити был бы не против продать и Менди, однако считает, что Зинченко сейчас более ликвидный товар на трансферном рынке.
В ближайшее время "горожане" должны подтвердить подписание Рубена Диаша из Бенфики за 65,2 млн фунтов и продажу лиссабонскому клубу Николаса Отаменди за 13,7 млн.