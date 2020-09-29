Англия

"Горожанам" нужны деньги для подписания новых футболистов.

Манчестер Сити хочет укрепить позицию левого защитника Николасом Тальяфико из Аякса, но для этого "голубой луне" нужно сначала избавиться от Александра Зинченко, утверждает The Telegraph.

В предыдущие годы Зинченко отказывался уходить в Бетис или Вулверхэмптон, предпочитая бороться за место в основе Манчестер Сити.

В последнем матче "горожан" против Лестера Александр просидел на скамейке запасных, но он только недавно восстановился от мышечной травмы. Конкурент Зинченко Бенжамен Менди отметился заработанным в свои ворота пенальти, а Сити проиграл 2:5.

Манчестер Сити был бы не против продать и Менди, однако считает, что Зинченко сейчас более ликвидный товар на трансферном рынке.

В ближайшее время "горожане" должны подтвердить подписание Рубена Диаша из Бенфики за 65,2 млн фунтов и продажу лиссабонскому клубу Николаса Отаменди за 13,7 млн.