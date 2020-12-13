Нидерланды. Новость

Нидерландскому футболисту грозит внушительный тюремный срок.

Как сообщает нидерландское издание De Telegraaf, нападающий амстердамского Аякса Куинси Промес сегодня, 13 декабря, утром был арестован по подозрению в нанесении серьезных ножевых ранений.

Соответствующий инцидент произошел в конце июля этого года во время семейного ужина в городе Абкауде. По неустановленным причинам, между членами семьи Промеса возник конфликт, в ходе которого Квински нанес ножевое ранение одному из оппонентов.

Изданием сообщается, что, помимо мелких травм, пострадавший также получил серьезное ранение колена.

Однако, в данной ситуации остается открытым вопрос о том, что пострадавший член семьи обратился с соответствующим заявлением в полицию лишь месяц назад, о чем заявил в интервью официальный представитель правоохранительной службы Джелмер Гирдс.

За содеянное Квинси Промесу грозит тюремное заключение на срок до четырех лет.

Сейчас нидерландский нападающий был помещен в следственный изолятор, где будет находится максимум в течении трех дней, после чего следователи смогут запросить продление срока удержания футболиста под стражей.

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