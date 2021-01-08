Нидерланды. Новость

Нападающий рассказал о своих дальнейших планах.

Нападающий Лиона Мемфис Депай, которым активно интересуется Барселона, заявил, что может остаться в Лионе до лета.

"Мне здесь хорошо. У нас отличная команда, мне очень нравится президент. Посмотрим, что будет. Мы с президентом знаем, что происходило за последние четыре сезона. Давайте продолжим и получим удовольствие от моего присутствия в команде. Я могу быть здесь до конца сезона.

Давайте сосредоточимся на следующей игре и просто будем счастливы здесь и сейчас", — сказал Депай Canal +.

Ранее сообщалось, что Барселона может и вовсе отказаться от варианта с нидерландцем.