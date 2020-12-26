Клуб заинтересован в укреплении других позиций.
Мемфис Депай, Getty Images
26 декабря 2020, 16:55
Вингер французского Лиона Мемфис Депай может и не перейти в Барселону в зимнее трансферное окно. Об этом сообщает Diario Sport.
По информации источника, руководство клуба сомневается, что стоит усиливать позицию нападающего, учитывая, что Дембеле и Фати вскоре восстановятся, а Брайтуэйт и Педри находятся в отличной форме.
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Боссы "сине-гранатовых" не против усилить позицию центрального защитника зимой и некоторые другие.
Главный тренер каталонцев Рональд Куман хотел бы видеть своего соотечественника в команде, но такой вариант будет возможен только в случае ухода одного из игроков группы атаки.
Сам Депай мечтает перейти в Барселону. Однако на данный момент Ювентус и ПСЖ также рассматривают вариант с приглашением футболиста.
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