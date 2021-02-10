Нидерланды. Новость
Известный голландский защитник повесил бутсы на гвоздь.
Рон Влаар (справа), АЗ
10 февраля 2021, 16:01
Защитник АЗ Алкмаара Рон Влаар принял решение завершить карьеру и повесить бутсы на гвоздь. Об этом сообщает пресс-служба клуба.
35-летний голландец решил покинуть профессиональный футбол из-за проблем со здоровьем.
Также отмечается, что Влаар останется близок к футболу и будет работать в структуре клуба.
За свою карьеру Влаар выступал за АЗ (2004-2006), Фейеноорд (2006-2012), Астон Виллу (2012-2015). после чего снова вернулся в клуб из Алкмаара.
Также Рон провел 32 поединка за сборную Нидерландов, в которых забил один гол. В ее составе он стал обладателем бронзовых медалей чемпионата мира 2014 года.