Нидерланды. Новость

Известный голландский защитник повесил бутсы на гвоздь.

Защитник АЗ Алкмаара Рон Влаар принял решение завершить карьеру и повесить бутсы на гвоздь. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

35-летний голландец решил покинуть профессиональный футбол из-за проблем со здоровьем.

Также отмечается, что Влаар останется близок к футболу и будет работать в структуре клуба.

За свою карьеру Влаар выступал за АЗ (2004-2006), Фейеноорд (2006-2012), Астон Виллу (2012-2015). после чего снова вернулся в клуб из Алкмаара.

Также Рон провел 32 поединка за сборную Нидерландов, в которых забил один гол. В ее составе он стал обладателем бронзовых медалей чемпионата мира 2014 года.