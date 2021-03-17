Нидерланды. Новость

Руководители бельгийских клубов единогласным решением одобрили создания единой лиги с Нидерландами.

Все футбольные клубы Бельгии на общей конференции единогласно одобрили за создание объединенного чемпионата с чемпионат Нидерландов. Об этом сообщает пресс-служба Бельгийской профессиональной лиги.

Уже известно, что объединенная лига будет называться BeNeLeague (БеНиЛига), однако регламент и структура пока не разглашаются.

"Эти амбиции на будущее основаны на уважении к спортивным устремлениям ведущих клубов и необходимости экономической стабильности для других профессиональных клубов.

БеНиЛига должна сопровождаться гарантиями экономической стабильности для других профессиональных клубов путем создания одной национальной высшей лиги на основе устойчивых правил лицензирования и конкуренции. Чтобы обеспечить эту будущую амбицию бельгийского профессионального футбола, Профессиональная лига пересмотрит условия лицензирования", — говорится в заявлении Про Лиги.

В настоящее время Брюгге уверенно лидирует в чемпионате Бельгии, набрав 70 очков после 30 игр. В Нидерландах первое место занимает Аякс, опережающий ПСВ на восемь очков после 25 игр, набрав 63 балла.

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