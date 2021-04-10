Нидерланды. Новость

Атмосфера перед финалом Кубка Нидерландов может понести непоправимый ущерб.

За неделю до стартового свистка финального поединка Кубка Нидерландов между амстердамским Аяксом и Витессом, в родном городе "желто-черных" должна была начаться специальная акция, которая была бы призвана "разогреть атмосферу в городе Арнем" перед пятым кубковым финалом в истории местного клуба.

Однако, на данный момент проект "Весь Арнем — желто-черный", в рамках которого на каждом здании в городе должны были появится фланги и баннеры в цветах клуба, был остановлен по достаточно необычной причине.

Ресурс Gelderlander.nl сообщает о том, что в помещении, где хранилась вся необходимая атрибутика для данного мероприятия, накануне ночью прошли обыски полиции из-за обнаруженной внутри здания лаборатории по производству метамфетамина — психостимулятора с высоким потенциалом к формированию зависимости.

В процессе проведения полицейской экспертизы, все имущество на складе было опечатано, и теперь фанаты Витесса не могут получить доступ к заранее подготовленному реквизиту.

"Полный отстой. Мы не знаем, как долго продлится работа полиции, и как долго этот склад будет оставаться закрытым. Наши планы начать акцию с утра субботы, 10 апреля, были сорваны", — сказал член фанатской группировки "желто-черных" Platform Binnenstad Arnhem Марк Босбум.

При этом, представитель активных поклонников Витесса отбросил подозрения в том, что фанаты причастны к нелегальному бизнесу: "Я могу говорить об этом, положа руку на сердце. На складе есть сразу несколько помещений, в одном из которых и хранились наши заготовки. Однако, никогда не ожидаешь, кем окажется твой сосед за стенкой".

Впрочем, фанаты не намерены сворачивать запланированную акцию поддержки, и гарантируют, что смогут украсить город до финального поединка национального Кубка, который состоится 18 апреля в Роттердаме.