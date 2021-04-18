Нидерланды. Новость

Команда из Амстердама в 20-й раз стала обладателем национального кубка.

Сегодня в Роттердаме прошел финальный поединок Кубка Нидерландов, в котором Аякс минимально обыграл Витесс со счетом 2:1.

Победу амстердамскому клубу принесли забитые мячи в исполнении Райана Гравенберха и Давида Нереса, который смог забить в компенсированное время арбитром ко второму тайму.

К этому моменту номинальные гости уже играли в меньшинстве после удаления Якоба Расмуссена на 86-й минуте. В составе гостей единственный мяч забил Луа Оленда.

Таким образом, Аякс в 20-й раз в своей истории стал обладателем Кубка Нидерландов. В последний раз амстердамская команда побеждала в турнире в 2019 году.

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