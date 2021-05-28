Нидерланды. Новость

Нападающий Аякса Давид Нерес арестован у себя на родине.

Издание vi.nl cообщает, что накануне полиция Бразилии осуществила налет на ночной клуб на востоке Сан-Паулу. Случилось это в 2 часа ночи по местному времени.

На этой вечеринке присутствовал форвард Аякса Давид Нерес со своим другом футболистом Роберто Арболедой (Сан Паулу). Оба игрока были арестованы.

Дело в том, что в Бразилии из-за эпидемии коронавируса запрещено собираться группами после 21:00. Всего на вечеринке присутствовали 124 гостя. Само собой, никакие санитарные нормы на этом мероприятии соблюдены не были.

Игрокам грозит солидный штраф.

Интересно, что полиция ворвалась не через главный вход, а хозяин ночного клуба стал быстро раздавать всем маски.

В завершившемся сезоне на счету Нереса 8 голов и 5 ассистов в 39 матчах за Аякса во всех турнирах.