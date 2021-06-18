Нидерланды. Новость

Футболист нашел новый клуб на родине.

Полузащитник Марко Ван Гинкель стал игроком нидерландского ПСВ. Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Контракт с 28-летним хавбеком подписан на три года, до 30 июня 2023 года.

Отметим, что с 2016 года футболист также играл в аренде за ПСВ, однако права на него принадлежали лондонскому Челси.

На его счету около 70 матчей за "крестьян" и 30 забитых голов. Также он защищал цвета Витесса, Милана и Сток Сити.

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