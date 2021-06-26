Нидерланды. Новость

Клубы не могут прийти к однозначной трактовке контракта игрока.

Действующее соглашение капитана нидерландского Фейеноорда Стивена Бергейса завершается уже через год, однако он уже оповестил свой клуб о том, что не станет продлевать свои отношения с командой в дальнейшем.

Именно по этой причине в борьбу за одного из наиболее ярких исполнителей Эредивизи включился амстердамский Аякс, но прийти к общему знаменателю с представителями "гордости юга" так и не сумел.

Камнем раздора в данной ситуации стал неоднозначный пункт в контракте футболиста относительно распределения суммы отступных за футболиста между его нынешним клубом и экс-агентом игрока Миной Райола.

В соглашении Бергейса с Фейеноордом указано, что он может покинуть клуб этим летом, если за него предложат 4 млн евро, чем и намеревался воспользоваться Аякс, однако представители "звезды юга" застопорили процесс, запросив сразу 8 млн евро.

При этом, шаг представителей нынешнего клуба нидерландского форварда является не до конца очевидным, так как они все равно не смогут рассчитывать на получении более 4 млн евро, согласно соглашению, по которому превышающая этот порог выплата будет распределена между самим Бергейсом и Миной Райолой.

Стоит отметить также и тот факт, что, если бы не успешный раунд переговоров летом 2019-го года, то капитан Фейеноорда мог бы покинуть клуб в качестве свободного агента уже по окончании прошедшего сезона.

Дабы разрешить конфликт интересов, "божьи сыновья", не желающие платить более 4 млн евро, намерены отправиться в суд, который поможет установить окончательную трактовку соглашения Бергейса.

За кампанию-2020/21 Бергейс провел в составе Фейеноорда 41 матч, в которых забил 21 гол и отдал 16 результативных передач, благодаря чему получил возможность поехать в составе национальной сборной Нидерландов на чемпионат Европы-2020, где уже 27 июня, в 19:00 по киевскому времени, может сыграть против Чехии в рамках 1/8 финала.