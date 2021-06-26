Нидерланды. Новость

Футболист раздумывает относительно своего будущего.

Как сообщает официальный сайт нидерландского Гронингена, 37-летний нападающий "гордости севера" Арьен Роббен пропустил первое тренировочное занятие вместе с командой в рамках предсезонной подготовки из-за травмы, и теперь серьезно раздумывает над дальнейшей судьбой своей профессиональной карьеры.

Технический директор клуба Марк-Ян Фледдерус следующим образом высказался о сложившейся ситуации: "Арьен еще не принял окончательного решения относительно своего будущего. Он вынужден работать по индивидуальной программе, и мы каждый день следим за состоянием его здоровья.

Гронинген дает ему возможность работать так, как необходимо его организму. В отношении своего будущего, только он сможет дать окончательный вердикт. Мы хотим, чтобы, как минимум, еще один год он с нами точно отыграл, но любое его решение будет воспринято нами как окончательное.

Мы и так благодарны ему за то, что в прошлом сезоне он присоединился к нашей команде. Теперь, остается только верить в лучшее и ждать. Никаких дедлайнов у него нет. Во всяком случае, сезон начнется только в середине августа, поэтому торопить события точно не имеет смысла", — подытожил представитель нидерландского клуба.

Напомним, что за прошлый сезон Роббен сумел отыграть только семь матчей (263 минуты), отдав при этом две результативные передачи, и при этом суммарно 201 день восстанавливался от травм паха и берцовой кости.