Нидерланды. Новость

Не каждый специалист рискнет прийти в коллектив, на фоне предыдущего опыта де Бура.

Работа Франка де Бура на посту главного тренера сборной Нидерландов завершилась после вылета "оранжевых" на стадии 1/8 финала чемпионата Европы-2020, в результате поражения от Чехии (0:2).

После этого, Королевский футбольный союз Нидерландов начал поиски нового наставника для главной команды страны.

Поскольку перед национальной сборной Нидерландов стоит задача квалификации на чемпионат мира-2018 с первой строчке в турнирной таблице отборочной группы, куда также выходят Турция, Черногория, Норвегия, Латвия и Гибралтар, то времени на раздумья у футбольных чиновников, равно как и на адаптацию зарубежного специалиста, практически нет.

Именно по этой причине главным кандидатом на вакантную должность местная пресса называет Луи ван Гала, последний опыт работы которого пришелся на май 2016-го года, когда его уволили из английского Манчестер Юнайтед.

Стоит отметить, что на положительную оценку способностей наставника также повлияли его два положительных опыта работы во главе "оранье" образца периодов 2000-2001 и 2012-2014 годов.