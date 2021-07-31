Нидерланды. Новость

Ноа Гессер погиб в результате автокатастрофы.

Юный талант академии амстердамского Аякса Ноа Гессер погиб в автокатастрофе, сообщает официальный сайт Аякса.

Трагедия произошла вечером 30 июля, в результате чего юный футболист погиб. Также скончался и брат юного футболиста Аякса. Ближайшее матчи нидерландского клуба будут начинаться с минуты молчания в память о футболисте.

"Клуб глубоко опечален этим трагическим событием. Аякс выражает соболезнования близким Гессера и желает им сил в борьбе с этой неизмеримой утратой", — говорится в сообщении пресс-службы Аякса.

Гессер перебрался в стан Аякса в 2018, перейдя в амстердамский клуб с любительского клуба Альфенс Бойс.

Ранее сообщалось, что погиб игрок молодежной команды Лацио Герини.