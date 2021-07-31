Нидерланды. Новость
Ноа Гессер погиб в результате автокатастрофы.
Ноа Гессер Фото ФК Аякс
31 июля 2021, 14:31
Юный талант академии амстердамского Аякса Ноа Гессер погиб в автокатастрофе, сообщает официальный сайт Аякса.
Трагедия произошла вечером 30 июля, в результате чего юный футболист погиб. Также скончался и брат юного футболиста Аякса. Ближайшее матчи нидерландского клуба будут начинаться с минуты молчания в память о футболисте.
"Клуб глубоко опечален этим трагическим событием. Аякс выражает соболезнования близким Гессера и желает им сил в борьбе с этой неизмеримой утратой", — говорится в сообщении пресс-службы Аякса.
Гессер перебрался в стан Аякса в 2018, перейдя в амстердамский клуб с любительского клуба Альфенс Бойс.
Ранее сообщалось, что погиб игрок молодежной команды Лацио Герини.