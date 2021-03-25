Италия

19-летний итальянец стал жертвой ДТП.

Полузащитник молодежной команды Лацио Даниэль Герини погиб в результате дорожно-транспортного происшествия в Риме, об этом сообщает France Football.

19-летний футболист находился в салоне автомобиля вместе с двумя друзьями, которые выжили, однако получили серьезные травмы.

"Мы потрясены этой болью. Президент клуба и все люди, связанные с Лацио, находятся вместе с семьей Герини", — говорится в заявлении римского клуба.

В 2016 году Герини перешел в Торино, после чего выступал в молодежной команде Фиорентины. В начале прошлого года футболист был отдан в аренду в СПАЛ.

Итальянец вернулся в Лацио в январе, подписав с римским клубом 3-летний контракт.

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