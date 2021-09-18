Нидерланды. Новость
В чемпионате Нидерландов выдался крайне результативный матч.
Аякс - Камбур, фото getty images
18 сентября 2021, 23:11
Аякс в рамках поединка пятого тура чемпионата Нидерландов принимал на своем поле Камбур и добился сокрушительной победы.
Хозяева поля отправили в ворота соперника девять безответных мячей — четыре в первом тайме и пять во втором.
Аякс — Камбур 9:0
Голы: Тимбер, 16, Бергейс, 19, Мазрауи, 29, Нерес, 39, 84, Тадич, 60, Дарами, 64, Алле, 67, Данило, 76
Напомним, что ранее Аякс отправил пять мячей в ворота лиссабонского Спортинга в рамках первого тура группового этапа Лиги чемпионов.