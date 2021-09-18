Нидерланды. Новость

В чемпионате Нидерландов выдался крайне результативный матч.

Аякс в рамках поединка пятого тура чемпионата Нидерландов принимал на своем поле Камбур и добился сокрушительной победы.

Хозяева поля отправили в ворота соперника девять безответных мячей — четыре в первом тайме и пять во втором.

Аякс — Камбур 9:0

Голы: Тимбер, 16, Бергейс, 19, Мазрауи, 29, Нерес, 39, 84, Тадич, 60, Дарами, 64, Алле, 67, Данило, 76

Напомним, что ранее Аякс отправил пять мячей в ворота лиссабонского Спортинга в рамках первого тура группового этапа Лиги чемпионов.