Нидерланды. Новость

Football.ua разобрал игру амстердамского Аякса, который сейчас уничтожает всех соперников на своем пути.

Тренерский штаб голландского специалиста Эрика тен Хага продолжает эффективно работать во благо Аякса. Есть основания полагать, что в амстердамском клубе созрел новый проект, интегральный уровень, которого не ниже команды образца сезона-18/19, которая дошла до полуфинала Лиги чемпионов, попутно разобрав на части Реал и Ювентус и лишь по какому-то невероятному стечению обстоятельств уступив место в финале пиковому Тоттенхэму Почеттино.

Результаты команды тен Хага на старте нынешнего сезона просто обязывают обратить на игру Аякса более пристальное внимание. Победы в крайних матчах над лиссабонским Спортингом в Лиге чемпионов, Камбуром и Фортуной в Эредивизи с общим счетом 19:1 выглядят редкой аномалией. И это после двух побед по 5:0 над Неймегеном и Витессом.

Разумеется, эти результаты являются следствием имеющейся отлаженной структуры во всех фазах игры и ее эффективной интерпретации командой. Аякс традиционно играет в динамичный, комбинационный, атакующий футбол с активным использованием коротких передач. Команда старается держать максимально высокую линию обороны и исповедует проактивные методы в деструктивной фазе игры. Эти принципы заложены в ДНК клуба более полувека назад. Разумеется, клубное руководство старается подбирать на работу специалистов с соответствующей философией.

Важным этапом карьеры Эрика тен Хага был двухлетний период работы с дублем Баварии, в те годы, когда первую команду возглавлял Хосеп Гвардиола, голландский специалист тесно общался с нынешним наставником Манчестер Сити, регулярно наблюдал за его тренировочными занятиями, обсуждал важные вопросы и вступал в дискуссии. Он сполна воспользовался возможностью обогатить свой опыт и понять принципы и философию одного из лучших специалистов в истории футбола.

Совместная работа с Гвардиолой оказала существенное влияние на формирование взглядов и методов работы тен Хага. По своему игровому стилю Аякс имеет достаточно много общего с командами Пепа. Но, при этом, нужно отметить, что тен Хаг является самодостаточным специалистом, со своими интересными взглядами и твердыми убеждениями.

Голландец в отличие от Гвардиолы играет исключительно по своей базовой схеме 4-2-3-1. При этом, в отличие от испанца, тен Хагу удается сохранять баланс между атакой и обороной при структуре с двумя опорными полузащитниками и "десяткой" под форвардом. Мало того, амстердамский треугольник основанием вниз абсолютно не уменьшает эффективности позиционной игры в атаке. Система игры Аякса имеет свои уникальные черты в плане ширины и вертикальных векторов атаки, а также положения игроков относительно зоны мяча и зоны взаимодействий.

Касательно кадрового потенциала команды, основным голкипером является камерунец Онана, который уже девять месяцев отбывает годовую дисквалификацию после положительного теста на допинг. Опытный Стекеленбург (Нидерланды) сейчас с травмой паха составляет компанию Классену (Нидерланды) и Лабьяду (Марокко) в лазарете. В последних трех матчах ворота Аякса защищает номинально третий голкипер — Ремко Пасвер (Нидерланды).

В связи с дисквалификацией Онаны, этот тридцатисемилетний вратарь, не смотря на прежние связи с ПСВ, летом перешел в Аякс из Витесса. Главным достижением Пасвера на данный момент является победа на молодежном чемпионате Европы 2006 года, в финале которого сборная Нидерландов выиграла у национальной команды Украины. Помните молодежку Михайличенко с Пятовым и Милевским в составе?

Оптимальная пара центрбеков – Юрриен Тимбер (Нидерланды) и Лисандро Мартинес (Аргентина). Голландец — правша, аргентинец – левша. Оба хороши в продвижении мяча, обладают хорошим коротким и средним пасом, видят поля и владеют неплохой скоростью, в том числе и ментальной. Кстати, пара Тимбер – Мартинес по общему возрасту, лишь на три года старше пары центральных защитников киевского Динамо - Забарный — Сирота. Голландцу – 20 лет, латиноамериканцу – 23.

Основным правым фулбеком является Нуссаир Мазрауи (Марокко), слева в основном действует опытный Дэйли Блинд (Нидерланды) за место в состав с которым конкурирует Николас Тальяфико (Аргентина).

Оптимальная пара опорных хавбеков – Райан Гравенберг (Нидерланды) и Эдсон Альверес (Мексика). Как и центральные защитники, эти ребята также обладают неплохими характеристиками в плане созидания.

Основными атакующими полузащитниками можно назвать капитана – Душана Тадича (Сербия), Дэви Классена, у которого так же, как и у Стекеленбурга травма паха, и Давида Нереса (Бразилия). Также, игроками основы можно смело считать Стивена Бергейса (Нидерланды), который на стартовом отрезке национального чемпионата, наряду с Веерманом из Херенвана является лучшим ассистентом Эредевизи по голевым передачам (по 4), а также бразильца Антони. В центре атаки, как правило, действует Себастьен Алле. Свой дебют в Лиге чемпионов ивуариец отметил покером, повторив достижение легендарного Марко ван Бастена.

Независимо от уровня и характеристик оппонентов "Аякс" всегда старается играть с позиции силы. Команда тен Хага, как правило, контролирует мяч, хотя, система игры абсолютно не подразумевает контроль ради контроля. Тен Хаг не любит стерильного владения. Одним из основных принципов в переходе от обороны к атаке является поиск вектора для вертикальной передачи. Контроль Аякса – это инструмент для создания времени и пространства, которое необходимо для продвижения мяча.

Выше представлены статистические данные команды в чемпионате Голландии, в котором Аякс после пяти туров лидирует с 13 очками в активе. Разница забитых и пропущенных мячей составляет – 22:1!

В чемпионате Нидерландов Аякс имеет лучшие показатели по владению мячом (63%), точности передач (85,8%), ударам по воротам (20,2 за матч) и выигранным верховым единоборствам (59,4%).

Карты усредненных позиций игроков в последних двух матчах дадут больше информации относительно структуры позиционной игры.

Два матча в разных по уровню и статусу турнирах, по большому счету сформировали идентичные карты. Тенденция указывает на высокую линию обороны и максимальную компактность структуры Аякса. Также, в глаза бросаются позиции центральных полузащитником. Альварес (№4) контролирует центральную зону и во второй и третьей фазах атаки остается перед защитниками, а Гравенберх (№8) активно подключается к атакующим взаимодействиям команды в финальной трети поля, в основном действуя в полупространстве.

Усредненная позиция Алле в матче с Камбюром оказалась глубже, чем у вингеров и условной "десятки". Это подчеркивает системную взаимозаменяемость позициями между игроками группы атаки.

На скриншоте выше отображена та самая взаимозаменяемость. Обратите внимание на невероятно смелые позиции игроков. В перегруженной линии атаки в любом игровом эпизоде один футболист открывается в недодачу, а второй атакует пространство за спинами защитников команды соперника. В данном случае, левый фулбек Тальяфико открывался в глубину, а Гравенберх опускался вниз. И еще один нюанс в этом моменте. Фулбек атакует пространство в полуфланге, а не у бровки. Подобные маневры, как и подключения одного из центральных защитников часто оказываются неожиданными для оппонентов и создают ситуации 2 в 1 в зоне мяча или в некоторой степени вносят сумбур в оборонительные порядки соперника.

Также, нужно отметить то, как четверо игроков группы атаки открываются между линиями обороны. Если соперник поднимает последнюю люнию, то появляются условия для заброса за спины, если опускает переднюю линию, то это дает пространство для продвижения мяча перед блоком. Закрыть векторы сразу нескольким футболистам между линиями практически не возможно. К тому же они постоянно находятся в движении.

В системе игры Аякса важное значение имеют взаимодействия игроков в фазе игры без мяча. В обороне команда тен Хага отдает предпочтение проактивным методам – прессингу и контрпрессингу.

Чемпионы Нидерландов придерживаются принципов зонно-персонального прессинга. По сути, форвард и вингеры в большинстве случаев контролируют зоны. Часто эта тройка старается осуществлять давление на четверых защитников. Каждый игрок группы атаки занимает позицию между двумя соперниками.

Хавбеки и защитники Аякса в данной фазе игры имеют объекты для персональной опеки. На схеме выше приведен пример осуществления подобного метода обороны. По большому счету, атакующая группа игроков поддерживает форму ромба. Задача верхней тройки не столько отобрать мяч, сколько заставить оппонентов сыграть на вынос в борьбу или спровоцировать на неподготовленный и соответственно, не совсем удобный для партнера пас.

Тен Хаг уделяет особое внимание успешным действиям в переходных фазах игры. Возврат владения практически всегда гарантирует команде фазовое пространство (выгодную ситуацию), так как соперник будет пойман в переходе и вместо слаженной структуры будет вынужден отбиваться хаотичным расположением игроков.

В среднем блоке Аякс поддерживает структуру 4-2-3-1. У защитников и полузащитников во всех фазах обороны сохраняются принципы персонально-ориентированного прессинга. Он, разумеется, не такой агрессивный и интенсивный, как у Аталанты Гасперини, но все-же, тен Хаг старается не доводить дело до классической зонной обороны. На скриншоте выше пример, как левый центральный защитник Мартинес до конца следует за своим "клиентом", а его зону моментально опускается страховать ближайший хавбек, в данном случае Гравенберх.

Если соперник уверенно держит мяч, игроки Аякса могут терпеливо ждать момента, который послужит триггером для интенсивного давления. Часто импульсом могут послужить пас назад или игра на фланг.

В конструктивной фазе игры игроки часто пытаются занимать позиции, которые позволяют иметь диагональные векторы для коротких передач. В частности, при коротком розыгрыше мяча от своих ворот защитники и хавбеки могут формировать ромб. Если Блинд на поле, он может оставаться с парой центрбеков, а Альварес находится чуть выше над этой тройкой. Когда в составе одновременно Тальяфико и Мазрауи, то в большинстве случаев они поднимаются по бровке к линии атаки, а линия опорных принимает вертикальное положение. Альварес играет глубже, Гравенберх выше.

Система игры Аякса очень разнообразна. Фланговый защитник достаточно часто может подниматься вверх в полупространстве, а не на фланге. Соответственно вингер отвечает за ширину структуры. Вообще, уровень взаимопонимания у игроков Аякса очень высок. Это позволяет добиваться высокой интенсивности в действиях, как с мячом, так и без него. Независимо от взаимозаменяемости, структура сохраняет ту форму, которую она должна поддерживать в определенной фазе игры.

Игроки умело и своевременно перегружают определенные зоны, ложными маневрами открывают пространство для партнеров. Главное, они делают это очень быстро. Футболисты Спортинга просто оказались не готовы реагировать на подобную интенсивность взаимодействий.

С не меньшим энтузиазмом тренерский штаб подходит и к стандартным положениям. В этом компоненте также идей хватает. На скрине выше – один из многочисленных примеров оригинального розыгрыша штрафного. Четверка одновременно стартовала перед подачей в направлении линии вратарской, но один игрок специально остановился, оставшись в свободной зоне для подбора. Чуть правее в статике находится еще один его партнер, который также готов подобрать мяч в своей вертикальной зоне. Казалось бы – мелочь, но из таких мелочей состоит вся игра нынешнего Аякса.

Независимо от клубных предпочтений и интересов, невозможно равнодушно относиться к команде, которая при счете 9:0 нагнетает темп и спешит до финального свистка забить десятый гол, вынуждая достаточно конкурентоспособного по меркам чемпионата Голландии оппонента тянуть время и с выносами ждать финального свистка. Такой Аякс не просто вызывает симпатии, он легко может стать тайной любовью преданных болельщиков других клубов.

Разумеется, по европейским меркам, кадровый потенциал, финансовые и административные ресурсы амстердамцев достаточно ограничены. Им будет тяжело на дистанции конкурировать с ведущими клубами топ-чемпионатов, но опыт сезона 18/19, безусловно, придаст Аяксу уверенности. Будет интересно проследить за европейской кампанией этого созыва "аяксидов". Судя по тому, как команда тен Хага легко разобралась в Лиссабоне с чемпионами Португалии, вряд ли у нее возникнут проблемы с выходом в плей-офф Лиги чемпионов. Вот там-то проект тен Хага и пройдет настоящую аттестацию зрелости.

Сергей Костенюк, Football.ua