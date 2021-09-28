Нидерланды. Новость

Аякс обозначил ценник на своего таланта.

В июле этого года появилась информация, что 21-летним вингером Аякса Антони всерьез заинтересовалась Бавария. Тогда считалось, что его трансферная стоимость колеблется в районе 20-25 млн евро.

Однако сейчас ситуация изменилась. Все дело в том, что с тех пор Антони получил вызов в сборную Бразилии и показывал отличный футбол за Аякс.

Как сообщает издание бразильское издание UOL, сейчас "аяксиды" оценивают футболиста минимум в 40 миллионов евро. Также в клубе рассчитывают, что эта сумма вырастит по ходу сезона.

Аякс купил Антони у Сан Паулу в начале 2020 года за 16,7 млн евро. Его контракт рассчитан до лета 2025 года.

В текущем сезоне на его счету два гола и два ассиста в шести матчах за нидерландскую команду.