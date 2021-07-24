Германия

На прицеле у мюнхенцев два зарекомендовавших себя в прошлом сезоне игрока топ-клубов.

Согласно информации от немецкого подразделения Sky Sports, мюнхенская Бавария готова вновь выйти на трансферный рынок в поисках нового флангового нападающего.

При этом, действующие чемпионы Германии активно проводят поиски футболистов на интересующие их позиции в нидерландской Эредивизи, и уже присмотрели для себя двух потенциальных кандидатов на покупку.

Речь идет о бразильском нападающем амстердамского Аякса Антони, который на данный момент в составе олимпийской сборной своей страны выступает на Играх в Токио, а также о форварде ПСВ Коди Гакпо, на счету которого в прошлом сезоне оказалось 11 забитых мячей и три голевые передачи в 29-и сыгранных матчах.

Отметим, что трансферная стоимость обоих исполнителей колеблется в районе 20-25 млн евро, однако их связывают с текущими клубами долгосрочные контракты до 2025-го года.

Также, нельзя не упомянуть, что за Антони Бавария ведет наблюдения уже не впервые — еще в момент переезда игрока из Сан-Паулу в Европу летом 2020-го года мюнхенский клуб боролся за право подписать с ним соглашение, но в итоге уступил это право Аяксу.