Нидерланды. Новость

Инцидент произошел после окончания поединка Эредивизи.

В рамках 9-го тура чемпионата Нидерландов Витесс одержал на выезде минимальную победу над Неймегеном.

После окончания матча футболисты Витесса направились к своим болельщикам, чтобы вместе с ними разделить радость. Однако их празднования были прерваны, когда под болельщиками рухнула трибуна. К счастью, никто из фанатов во время инцидента не пострадал.

На данный момент Витесс занимает 6-ю строчку в турнирной таблице Эредивизи, имея в активе 16 очков и отставая от лидирующего Аякса на 6 пунктов.