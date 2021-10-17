Нидерланды. Новость
Инцидент произошел после окончания поединка Эредивизи.
Витесс празднует победу, фото: MijnVitesse
17 октября 2021, 20:18
В рамках 9-го тура чемпионата Нидерландов Витесс одержал на выезде минимальную победу над Неймегеном.
После окончания матча футболисты Витесса направились к своим болельщикам, чтобы вместе с ними разделить радость. Однако их празднования были прерваны, когда под болельщиками рухнула трибуна. К счастью, никто из фанатов во время инцидента не пострадал.
На данный момент Витесс занимает 6-ю строчку в турнирной таблице Эредивизи, имея в активе 16 очков и отставая от лидирующего Аякса на 6 пунктов.