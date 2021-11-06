Нидерланды. Новость

Экс-футболисты дали показания полиции.

Бывшие футболисты сборной Нидерландов Дирк Куйт и Уэсли Снайдер накануне были заслушаны полицией в качестве свидетелей в ходе крупного расследования в отношении преступной организации, во главе которой стоял гаагский криминальный авторитет с прозвищем Пит С (Piet S).

Нидерландская пресса сообщает, что основным обвинением в ходе данного дела является сбыт наркотических препаратов, который проходил, в том числе, через игорный сайт Edobet, на котором регулярно принимали участие в азартных играх экс-футболисты.

Как сообщил офицер полиции, "Куйт в отдельные дни мог потратить до 25 грандов (эквивалент 25 тыс. евро) в день, а в отношении Снайдера неоднократно поступали жалобы о невыплате долгов".

Полиция в ходе расследования сумела получить доступ к переписке между Снайдером и Куйтом в локальном мессенджере Encrochat, в ходе которой и был установлен факт их вовлечения в развлечения, связанные с игорным бизнесом.

Как сообщают представители правоохранительных органов, принудить Снайдера выплачивать долг кампании, которая находится под расследованием, не представляется возможным, однако оба футболиста теперь рискуют оказаться в специализированном медицинском учреждении для профилактики лудомании и иных форм игровой зависимости.