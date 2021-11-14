Нидерланды. Новость

У футболиста возникли проблемы с законом.

Бывший игрок ПСВ и молодежной сборной Нидерландов Раи Влут стал участником ДТП, которое произошло в ночь с 13 на 14 ноября. Об этом сообщает Hcnieuws.nl.

Машина футболиста столкнулось с автомобилем, в котором находились мужчина, женщина и двое детей. От полученных травм в больнице скончался 4-летний мальчик.

Как сообщает полиция, существует версия, согласно которой футболист и его спутник были в нетрезвом состоянии за рулем. Они задержаны и находятся под стражей. Однако пока достоверно неизвестно, был ли за рулем Влут, или его спутник.

Руководство Хераклеса, цвета которого защищает Влут, принесло пострадавшим свои соболезнования.