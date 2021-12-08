Нидерланды. Новость

Чемпион Нидерландов оставил спортивного директора клуба на своем посту.

Испанская пресса неоднократно связывала интересы каталонской Барселоны в отношении нынешнего спортивного директора амстердамского Аякса Марка Овермарса в качестве потенциальной кандидатуры на исполнительную должность в своем клубе, поэтому "аяксидам" пришлось поскорее решить вопрос о продлении контракта функционера, который предварительно истекал в 2024 году.

Как сообщает официальный сайт действующих чемпионов Нидерландов, клубу удалось достичь принципиальной договоренности с экс-футболистом о продлении соглашения до лета 2026 года, что автоматически исключает его возможное трудоустройство в структуре "блаугранас" в ближайшее время.

"Я по-прежнему очень воодушевлен своей работой и получаю от нее большое удовлетворение. Сотрудничество с моими коллегами из совета директоров очень хорошее, а также с людьми в спортивном комплексе Аякса Toekomst, с которыми я работаю вместе в области скаутинга, молодежи, трансферов и т. д.

У меня такое чувство, что моя работа в Аяксе еще не завершена, поэтому я хотел бы продолжить здесь", — оставил комментарий относительно договоренности нидерландский специалист.

Отметим, что Марк Овермарс находится на своей должности с лета 2012 года.