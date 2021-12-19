Нидерланды. Новость

Предлагаем вашему вниманию обзор поединка чемпионата Нидерландов.

В матче 17-го тура Эредивизи Аякс одержал выездную победу над Фейеноордом со счетом 2:0.

Амстердамский клуб открыл счет в конце первого тайма благодаря автоголу Маркоса Сенеси, а ближе к завершению поединка Душан Тадич реализовал пенальти.

На данный момент Аякс занимает вторую строчку в турнирной таблице с 39 очками, отставая на один пункт от лидирующего ПСВ, а Фейеноорд идет на третьем месте с 36 очками.



Фейеноорд – Аякс 0:2

Голы: Сенеси, 44 (автогол), Тадич, 81 (пенальти).

Фейеноорд: Бейло – Педерсен (Джаханбахш, 74), Гертрюйда, Сенеси, Маласиа – Эурснес, Кекчю – Торнстра, Тил, Синистерра (Нелсон, 46) – Линссен (Дессерс, 69).

Аякс: Пасвеер – Тимбер (Ренсх, 73), Схюрс, Мартинес (Тальяфико, 19), Блинд – Альварес, Гравенберх – Антони, Бергейс (Классен, 60), Тадич – Аллер,.

Предупреждения: Линссен, Торнстра, Эурснес, Нелсон – Гравенберх, Аллер, Антони.