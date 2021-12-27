Нидерланды. Новость

Амстердамский клуб арендовал форварда.

Нападающий Лейпцига Брайан Бробби вернулся в амстердамский Аякс. Об этом сообщает De Telegraaf.

По информации источника, 19-летний форвард перешел в родной клуб на правах аренды до конца сезона без права выкупа.

Бробби уже прошел медицинское обследование в прошлую среду. В ближайшее время клубы официально объявят о сделке.

Возвращение Бробби — реакция Аякса на отъезд Себастьяна Алле, который будет представлять сборную Кот-д'Ивуара на Кубке Африки.

Отметим, что летом 2021 года Бробби перешел в Лейпциг на правах свободного агента. Однако раскрыться в новом клубе у него не получилось.

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