Нидерланды. Новость

Права на футболиста принадлежат РБ Лейпцигу.

Нападающий Лейпцига Брайан Броббей, который присоединился к немецкой команде прошлым летом на правах свободного агента, вернется в Аякс в зимнее трансферное окно. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо.

По информации источника, амстердамский клуб арендует 19-летнего нидерландца, однако в соглашении между клубами не будет прописано никаких пунктов о возможном выкупе футболиста на постоянной основе. В ближайшее время Аякс и Лейпциг согласуют все оставшиеся детали.

Также отмечается, что изначально амстердамский клуб хотел подписать бразильского форварда, имя которого не называется, но затем остановился на кандидатуре Броббея.

В текущем сезоне Брайан провел за Лейпциг 14 поединков во всех турнирах, в которых он отдал три ассиста.