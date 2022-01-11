Нидерланды. Новость

Украинский голкипер может продолжить карьеру в чемпионате Нидерландов.

Вратарь Андрей Лунин испытывает недостаток игровой практики в мадридском Реале, проигрывая конкуренцию бельгийцу Тибо Куртуа, ввиду чего украинец может сменить клубную прописку в зимнее трансферное окно.

Как сообщает DefensaCentral, амстердамский Аякс ищет замену Андре Онана, который присоединится к миланскому Интеру, и рассматривает Лунина в качестве потенциального подписания.

По информации источника, Реал не будет препятствовать уходу 22-летнего украинца. В Мадриде понимают, что Андрею необходимо прогрессировать и регулярно играть, поэтому готовы отправить его в амстердамский клуб на правах арендного соглашения.

Единственное условие Реала к Аяксу будет заключаться в том, чтобы Андрей Лунин регулярно появлялся на поле и получал достаточно игровой практики.

В текущем сезоне украинский голкипер провел в футболке "сливочных" всего один матч, который пришелся на кубковую встречу с Алькояно (3:1).