Нидерланды. Новость

Футболисту осталось полгода до завершения контракта.

Опытный израильский нападающий Эран Захави проводит свой второй сезон в составе нидерландского ПСВ Эйндховен, продолжая демонстрировать отличные показатели результативности даже в 34-летнем возрасте.

За прошлый сезон на его счету оказалось 21 результативное действие (17 голов + 4 голевые передачи) за 33 сыгранных матча, а в первой половине текущего футбольного года форвард записал на свой счет 15 непосредственных участий в завершении атак команды (8 + 7) за 23 игры.

Однако, есть большая вероятность того, что на этом показателе его результативность и остановится, так как во время зимней паузы в чемпионате Нидерландов Захави принял решение не возвращаться в расположение клуба, с которым его связывает еще полгода контракта.

Причина такого решения достаточно необычная для цивилизованной Европы. Во-первых, игрок проходит курс реабилитации после травмы колена, однако даже не вероятность больше не сыграть в текущем сезоне смущает его больше всего.

Дело в том, что дважды за короткий период 2021 года дом израильского форварда в Амстердаме был ограблен: в первый раз — в мае, пока он с семьей находился в отпуске за границей, однако во втором случае на месте преступления была супруга игрока, получившая психологическую травму на фоне произошедшего.

В выборе между профессиональными обязанностями и семьей Захави отдает предпочтение родным, поэтому сейчас ведет консультации с руководством ПСВ о возможных вариантах развития событий.