Нидерланды. Новость

Солидное предложение не соблазнило бразильский клуб.

Фланговый нападающий бразильского Палмейраса Джовани Энрике Аморим да Силва, более известный как Джовани Энрике, является одним из наиболее перспективных футболистов страны в своей возрастной группе, и его уже в 18-летнем возрасте связывают с успешной карьерой в европейских клубах.

Переходным мостиком между континентами для юного исполнителя вызвался стать амстердамский Аякс, который как раз подыскивает замену для ушедшего в донецкий Шахтер Давида Нереса.

Однако, "зеленейшие" оказались не падки перед внушительной суммой в 10 млн евро, твердо заявив, что на данный момент их футболист является "неприкасаемым" для любого вида трансферных сделок.

Джовани способен сыграть по всему фронту атаки, а в текущем сезоне он успел провести лишь четыре игры за "взрослую" команду Палмейраса, оформив один забитый мяч.

Портал Transfermarkt оценивает его в 6 млн евро.