Нидерланды. Новость

Клуб пополнил состав молодым форвардом.

Нападающий туринского Ювентуса Мохаммед Ихаттарен перебрался в Аякс, сообщает пресс-служба клуба.

Футболист проведет один год в амстердамском клубе. По окончанию аренды "божьи сыновья" могут его выкупить за два миллиона евро.

Ихаттарен перешел в Ювентус летом 2021 года из ПСВ и сразу же был отправлен в аренду в Сампдорию.

Однако в клубе из Генуи игрок не сыграл ни одного матча. По слухам СМИ, он впал в депрессию из-за смерти отца и не тренировался по собственному желанию.

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