Нидерланды. Новость

Директор Аякса прокомментировал несостоявшийся трансфер защитника.

Директор Аякса Марк Овермарс прокомментировал информацию о том, что каталонская Барселона вела переговоры с амстердамским клубом касаемо Никласа Тальяфико.

Функционер подтвердил информацию, а также объяснил, почему трансфер не состоялся.

"Переговоры с Барселоной были очень сложными. Если кто-то хочет взять в аренду нашего футболиста, то нам необходимо найти замену. Зимой за такой короткий промежуток времени это сделать практически невозможно.

Я понимаю разочарование Никласа, он хотел попробовать свои силы в Барселоне. Увы, такое случается. В любом случае, он фантастический футболист", — приводит слова Овермарса Фабрицио Романо.

В текущем сезоне футболист сыграл 13 матчей за Аякс во всех турнирах, в которых по разу отметился голом и результативной передачей.

Transfermarkt оценивает Тальяфико в 16 млн евро.

Ранее сообщалось об интересе Наполи к Тальяфико.