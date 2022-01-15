Итальянский клуб намерен усилиться защитником Аякса.
николас тальяфико, getty images
15 января 2022, 17:30
Наполи продолжает работу на трансферном рынке в поисках качественного усиления состава команды.
Одним из таких вариантов для Лучано Спаллетти видится левый защитник Аякса Николас Тальяфико.
По информации Джанлуки Ди Марцио, неаполитанцы сделали запрос в амстердамский клуб относительно возможного трансфера аргентинского футболиста. Ожидается, что в середине следующей недели Аякс даст окончательный ответ боссам Наполи касаемо Тальяфико.
Контракт защитника с Аяксом рассчитан до лета 2023 года.
Transfermarkt оценивает Тальяфико в 16 млн евро.
В текущем сезоне футболист сыграл 13 матчей за Аякс во всех турнирах, в которых по разу отметился голом и результативной передачей.
Ранее сообщалось об интересе Наполи к защитнику Хетафе.