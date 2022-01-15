Италия

Итальянский клуб намерен усилиться защитником Аякса.

Наполи продолжает работу на трансферном рынке в поисках качественного усиления состава команды.

Одним из таких вариантов для Лучано Спаллетти видится левый защитник Аякса Николас Тальяфико.

По информации Джанлуки Ди Марцио, неаполитанцы сделали запрос в амстердамский клуб относительно возможного трансфера аргентинского футболиста. Ожидается, что в середине следующей недели Аякс даст окончательный ответ боссам Наполи касаемо Тальяфико.

Контракт защитника с Аяксом рассчитан до лета 2023 года.

Transfermarkt оценивает Тальяфико в 16 млн евро.

В текущем сезоне футболист сыграл 13 матчей за Аякс во всех турнирах, в которых по разу отметился голом и результативной передачей.

Ранее сообщалось об интересе Наполи к защитнику Хетафе.