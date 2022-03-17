Нидерланды. Новость
Клуб буде зв'язуватись з органами влади України.
Андрій Пятов, Getty Images
17 марта 2022, 10:59
Голкіпер донецького Шахтаря та збірної України Андрій Пятов може продовжити кар'єру у Фейєноорді.
Як повідомляє 𝟏𝟗𝟎𝟖.𝐧𝐥, клуб шукає заміну воротарю Джастіну Бійлову, який вибув через травму на довгий строк.
Серед можливих варіантів, які відібрали боси нідерландського клубу, фігурує 37-річний українець.
Трансфер буде укласти дуже складно через те, що чоловікам віком від 18 до 60 років заборонено виїжджати з України.
Таким чином, Фейєноорд буде зв'язуватись з органами влади країни, з якими буде домовлятися.
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