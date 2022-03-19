Нидерланды. Новость
Пропонуємо вашій увазі букмекерські котирування на поєдинок.
getty images
19 марта 2022, 22:49
Аякс у рамках поєдинку чемпіонату Нідерландів прийме на своєму полі Фейєнорд.
Фаворитом цього протистояння букмекери вважають господарів матчу. Так, коефіцієнт на перемогу Аяксу складає 1,45.
Шанси на перемогу Фейєнорду оцінюються коефіцієнтом 6. Коефіцієнт на нічию – 5,1.
Матч Аякс — Фейєнорд відбудеться на Йоханн Кройфф Арені у неділю, 20 березня, і розпочнеться о 15:30 за київським часом.