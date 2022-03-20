Нидерланды. Новость

Захисник Аяксу висловився щодо свого майбутнього.

Захисник Аяксу та збірної Марокко Нуссаір Мазрауі прокоментував чутки щодо свого майбунього клубу, а також розповів, кого вважає своїм прикладом на футбольному полі.

"Я гадаю, що у найближчі два місяці все вирішиться. Для мене важливі три речі стосовно мого майбутнього — проект клубу, мій контракт і статус клубу. Це три речі, які мене хвилюють при переході.

Мій приклад? Дані Алвес, без сумнівів", — наводить слова футболіста Фабріціо Романо.

В поточному сезоні на рахунку Мазрауі 30 матчів за Аякс, в яких він забив п'ять м'ячів, а також віддав чотири результативні передачі.

Раніше повідомлялось про інтерес Борусії Д до захисника.