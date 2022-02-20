Германия

Контракт 24-летнего марокканца с нидерландским клубом истекает летом этого года.

Защитник Аякса Нуссер Мазрауи может продолжить свою карьеру в немецкой Бундеслиги, сообщает журналист Николо Скира в своем твиттере.

По информации источника, в услугах 24-летнего марокканца заинтересована дортмундская Боруссия, которая предложила футболисту контракт на четыре года.

Руководство "шмелей" намерено подписать игрока на правах свободного агента, так как предстоящим летом у него заканчивается контракт с нидерландским клубом.

В нынешнем сезоне Мазрауи провел 26 поединков, в которых забил пять голов и отдал три ассиста.

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